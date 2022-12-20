Polis haberleri… Yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşen Kemal Çiçek yaralandı

Polis haberleri… Yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşen Kemal Çiçek yaralandı
banner94
banner90

Edremit’te meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Kemal Çiçek, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit’te dün saat 11.30 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki teras kısmında, Kemal Çiçek (E-44), brüt betonların temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.

banner91
Çiçek, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek sağ diz, sol ayak ve sol el bileklerinde kırık teşhisi nedeniyle, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Girne’de hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 12.30 sıralarında bir iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan C.K.U.(E-27), vitrinde satışa sunulan cep telefonunu çaldı.

C.K.U., olay mahallinden ayrıldığı sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandı. Söz konusu cep telefonu emare olarak alındı.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Raif Özgüren kabri başında anıldı
Raif Özgüren kabri başında anıldı
  1. Spor
﻿