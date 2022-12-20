Polis haberleri… Yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşen Kemal Çiçek yaralandı

Edremit’te meydana gelen iş kazasında 44 yaşındaki Kemal Çiçek, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Edremit’te dün saat 11.30 sıralarında, yapımı devam eden bir inşaatın ikinci katındaki teras kısmında, Kemal Çiçek (E-44), brüt betonların temizliğini yaptığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 5 metre yüksekten beton zemine düşerek, yaralandı.
-Girne’de hırsızlık yapan kişi tutuklandı
Girne’de dün saat 12.30 sıralarında bir iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan C.K.U.(E-27), vitrinde satışa sunulan cep telefonunu çaldı.
C.K.U., olay mahallinden ayrıldığı sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandı. Söz konusu cep telefonu emare olarak alındı.