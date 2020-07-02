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Polis, hakkında yasal işlem başlattı

Polis, hakkında yasal işlem başlattı
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Polis, dün  Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan H.A.B.(E-36)’nin Bakanlar Kurulu kararınca Ercan Havaalanında yapılan PCR testinin sonucunun çıkana kadar belirttiği adreste kalması gerektiği halde bakanlar kurulu kararına uymayıp Köşklüçiftlik’te faliyet gösteren bir berber dükkanına gittiği, yine aynı tarihte Ercan Havaalanından ülkeye giriş yapan Y.A.(E-35)’nın da Bakanlar Kurulu kararına uymayarak belirtilen adreste kalmayarak yasal emirlere riayet etmediklerini tespit etti.

Polis açıklamasında ahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 11:30
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