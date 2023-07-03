Polis hatırlattı: “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler”

Polis, vatandaşları yangına karşı tedbirli olma konusunda uyararak, alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı.

31 Ekime kadar ateş yakmanın yasak olduğunun vurgulandığı, “zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“01 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Spiral ve kaynak makinesi gibi kıvılcıma sebep olan iş aletleri ile çalışma yapılacağı zaman, çevredeki kuru otlar ve diğer yangın çıkarabilecek malzemelerin temizlenmesi ayrıca, çalışma yerinde yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerekmektedir.

Ormanlar ile yol kenarlarına yakın arazilerde, ekili alanların etrafına en az 3-4 metre genişliğinde şerit açılması olası bir yangının sirayet etmesini önleyecektir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini çevreye, yol kenarlarına, çöp bidonları içerisine veya yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Faal durumdaki fritöz içerisindeki yağ alev alırsa ilk olarak fritözün elektrik fişini kapatın ve yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz. Eğer yangın söndürme cihazınız yoksa, bir bezi ıslatarak fazla suyunu aldıktan sonra fritözün üzerini örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının büyümesine sebep olmaktadır.

tesisatına aşırı yüklenme yapmamak için elektrikle çalışan cihazları aynı anda devreye koymayınız. Ayrıca, çoklu prizlerde aynı anda birden fazla cihaz çalıştırmaktan kaçınınız. Katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloları kullanılmamalı ve fazla akım çeken (tost makinesi, ütü, fön makinesi vb.) cihazlar ise uzatma kablosu ile çalıştırılmamalıdır. Bu tür fazla akım çeken cihazları, direkt elektrik fişine takarak kullanmaya özen gösterin.

Özel, tarımsal, toplu taşıma ve akaryakıt taşıyan araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.

Araçlarınızın içerisinde, iş yerleri ve evlerinizde, yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, çıkacak olası bir tehlikeyi ve yangının büyümesini önleyecektir.

İş yeri ve evinizi yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ve ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını arayınız.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, 177 Orman Yangın İhbar Hattı veya 155 Polis Hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”