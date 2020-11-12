Polis, kapalı olacak yolları açıkladı

KKTC’nin kuruluşunun 37’nci yıldönümü kutlama tören programı nedeniyle; 15 Kasım Pazar Günü, Lefkoşa’da, saat 09:30’dan itibaren, törenin sona ereceği saate kadar Gönyeli Çemberi ile Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu arasında kalan yol güzergahı, trafik akışına kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatlerde; yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücüler, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek, Yakın Doğu Bulvarına ulaşabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücüler; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini veya Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanabilecek.

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları istendi.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücüler, Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanabilecek.

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nu kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları istendi.

GAZİMAĞUSA

KKTC’nin kuruluşunun 37’inci yıldönümü kutlama töreni nedeniyle pazar günü Gazimağusa’da, saat 07:00’den itibaren törenin sona ereceği saate kadar İsmet İnönü Bulvarının, DAÜ Çemberi ile Sulu Çemberi arasında kalan kısmı ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen tarih ve saatlerde, Trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara araçlarını park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.