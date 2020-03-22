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Polis, karantinadan kaçanlar olduğu haberlerini yalanladı

Polis, karantinadan kaçanlar olduğu haberlerini yalanladı
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Polisten yapılan açıklamada River Side Otelde karantinada kalan kişilerden 2'sinin kaçtığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını , yapılan sayımda 256 kişinin tamamının otelde olduğunu duyurdu.

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