Polis, kayıp iki kız çocuğunun bulunduğunu açıkladı

Polis, kayıp iki kız çocuğunun bulunduğunu açıkladı
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Polis, dünden beridir kayıp olduğu bildirilen  Tuana Mümine YILMAZ (K-12) ve Buse Tuana UYANIK (K-14)'ın  bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. 

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