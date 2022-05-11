Polis Okulu Müdürlüğü’nde kan bağış kampanyası düzenlendi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Okulu Müdürlüğü’nde, Thallasemialıların kan ihtiyacına katkıda bulunmak amacıyla, görevli personel ile okulda temel eğitim gören polis adaylarının katılımı ile kan bağış kampanyası düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün düzenlenen kampanya öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay kan bağışçısı kazanım personeli Şerife Tutku tarafından öğrencilere, bilinçli ve karşılık beklemeden düzenli kan bağışçısı olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme sunumu yapıldı.

Sunumun ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası personeli tarafından kan alma işlemine geçildi.