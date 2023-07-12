Polis Okulu Yemin ve Mezuniyet Töreni yapıldı, Polis teşkilatına 148 personel dahil oldu

Polis Okulu Müdürlüğü’nde, temel eğitimlerini tamamlayan 111 polis ile 37 itfaiye adayı bugün düzenlenen "Yemin ve Mezuniyet Töreni" ile polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen 63’üncü dönem polis ve 16’ncı dönem itfaiye eğitim kurslarını tamamlayanlar için düzenlenen yemin ve mezuniyet töreninde, bu yıl ilk defa 13 kadın itfaiye memuru da mezun oldu.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Başsavcı Sarper Altıncık, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, diğer polis yetkilileri ve aileler katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Tatar’ın mezunları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, öğrencilerin yemin etmesiyle devam eden törende, dönem adına kurs birincisi polis memuru Ahmet Veli Elagöz konuşma yaptı.

Elagöz, konuşmasında, eğitimleri boyunca kendilerini en şekilde yetiştiren müdürleri, amirleri ve öğretmenlerine teşekkürlerini ileterek, sayelerinde bugün iyi yetişmiş birer polis memuru olarak mezun olduklarını, kendilerinden emin olarak mesleğe ilk adımlarını atıyor olduklarını kaydetti. Görevlerini yeminlerine uygun şekilde, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getireceklerinin sözünü veren Elagöz, insan haklarını ve insana verilen değerin önemini vurguladı; “Daima halkın yanında ve yakınında olacağız” dedi.

Konuşması ardından Elagöz ve itfaiye temel eğitim kurs birincisi itfaiye memuru Ayşe Demirkent dönem mezunları adına yaş kütüğüne plaket çaktı.

Polis temel eğitiminde dereceye giren, kurs birincisi polis memuru Ahmet Veli Elagöz, ikincisi Hatice Köseoğlu, üçüncüsü Büşra Bertiz ile itfaiye temel eğitiminde dereceye giren kurs birincisi itfaiye memuru Ayşe Demirkent, ikincisi Kıvılcım Kırıkkaleli ve üçüncüsü Osman Galal’a diploma ve ödülleri protokol tarafından verildi.

Ardından tüm öğrencilere diplomaları verildi.

Diplomalarının verilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Sizlerin bu değerli görevlere atanmanız bizler için büyük bir gurur kaynağı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, böyle anlamlı bir törende bulunmaktan ve genç polis memurlarının vatanlarına olan sadakatlerini ve sevgilerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti, tüm mezunları tebrik etti.

Mezunların polis teşkilatında aldıkları müstesna eğitim ve sınavların ardından, polis teşkilatının birer mensubu olarak çok değerli görevlere atanmış olmalarının KKTC için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Tatar, KKTC’nin ve Doğu Akdeniz’deki asayişin, güvenliğin, barış ve huzurun korunması için Kıbrıs Türk Polis Teşkilatı’na büyük görevler düştüğünü belirtti.

Tatar, KKTC’de geleceğe umutla bakabilen pırıl pırıl gençlerin yetişmesi ve bu gençlere böyle önemli görevlerin verilmesinin devlet adına büyük bir onur ve şeref olduğunun altını çizerek, bugünkü değerlerin kolay elde edilmediğinin asla unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

Polis teşkilatının mensupları olarak aralarında kuracakları dayanışma ve güven temelinde çok başarılı görevleri yerine getireceklerine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, söz konusu başarılarının daim olması temennisinde bulundu.

- Kafa: “Yeni görev yerlerinde halka hizmet etmek için canla başla çalışacağınıza inancım tamdır”

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, ise, mezunların 6 ay önce sivil hayattan bu onurlu mesleğe ilk adımlarını attıklarını, bugün ise eğitimi başarıyla tamamlayıp, mezun olmanın ve bundan sonra bu şerefli üniformayı giyebilme ve milletine hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını kaydetti, kendilerini tebrik etti.

Kafa, verdikleri eğitimin amacının toplumun değerlerini yetişmekte olan kuşaklara aktararak, onları milletin huzurunun, güvenliğinin ve geleceğinin teminatı olarak topluma kazandırmak olduğuna dikkat çekerek, bu bağlamda yaptıkları müfredat değişikliğini ve çağdaş ve modern eğitim anlayışı ile yeni kursiyerin almış oldukları dersler hakkında bilgi verdi.

“Eğitim süresince Atatürk ilkelerine, KKTC Anayasası ve yasalarına bağlı, kendini KKTC halkının huzuru için adayan, yüksek ahlaklı, sağlam karakterli, sağlam bünyeli, bilgili, kültürlü, polis mensupları yetiştirmek hedef ve amacımız olmuştur” diyen Kafa, öğrencilerin aldıkları eğitimle birlikte nakil yerlerinde edinecekleri pratik bilgilerle görevlerinde başarılı olacaklarına, yeni görev yerlerinde halka hizmet etmek için canla başla çalışacaklarına inanç belirtti.

Kafa, mezunlara da seslenerek, bugün yapmış oldukları yemini tüm meslek boyunca hatırlamaları, okulda aldıkları eğitimin her zaman rehberleri olması, kazandıkları disiplinin karakterleri olması ve herkese eşit davranma ve tarafsız olmayı temel ilke edinmeleri çağrısında bulundu.