Polis örgütünün kuruluşunun 59. yıldönümü ve Polis Günü resepsiyonla kutlandı

Polis örgütünün 59. kuruluş yıldönümü ve 30 Haziran Polis Günü düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bahçesinde dün akşam yapılan resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, bazı bakanlar, belediye başkanları ve diğer davetliler katıldı.

-Kuni

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, gecede yaptığı konuşmada, polis teşkilatının halkın can ve mal güvenliği, huzuru için azim ve kararlılıkla görevine devam ettiğini belirterek, polis örgütünün tarihsel süreçte geçtiği aşamalardan bahsetti.

Teşkilatın, araç-gereç ve teçhizat gelişimini sürdürdüğünü söyleyen Kuni, etkili, çağdaş ve bilimsel yöntemleri adapte etmek istediklerini, devletin de desteğiyle KKTC polisinin daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

Narkotik ve organize suçlarla ilgili hazırlanıp Meclise gönderilen yasa tasarılarının bir an önce hayat bulmasını istediklerini kaydeden Kuni, siber suçlarla ilgili yasaya da acilen ihtiyaç duyulduğunu ve bunun eksikliğinin polisin adeta elini kolunu bağladığını ifade etti.

Kuni, polis örgütünün kuruluşundan bugüne, hayata veda eden polis mensuplarını ve şehitleri rahmetle anarken, emekli olan ve olacaklara sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dönemi, hasta olan eski polis mensuplarına da acil şifalar diledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, 2023 yılı içerisinde Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde "Şampiyon Melekler" takımı dahil on binlerce insanın hayata veda etmesinin üzüntüsüyle yaşamın devam ettiğini hatırlattı.

Polis teşkilatının artan nüfus nedeniyle yetersiz kalan kadrosuna rağmen ülkedeki huzur ve asayişin koruyucusu olmaya devam ettiğini belirten Tatar, yeni polis okulunda iyi eğitim almış başarılı gençlerin yetişiyor olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Polis teşkilatının son teknolojiyi takip eden araç-gereç ve donanımla ihtiyaçlarını tamamlamasının Kıbrıs Türkü'nü geleceğe çok daha güvenli taşıyacağını söyleyen Tatar, KKTC polisinin artık Interpol ile işbirliği yapabilecek seviyenin altında olmadığını da ekledi.

Trafik kazalarını önlemede yasal düzenleme, denetim ve tedbirlerin önemine de işaret eden Cumhurbaşkanı, trafik kazalarında yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Vefat etmiş ve emekliye ayrılmış tüm polis mensuplarını vefa duygusuyla hatırlamak gerektiğini de anlatan Tatar, emekliye çıkacak tüm polislere huzur ve sağlık diledi, tüm diğer unsurlarda görevini sürdüren polis mensuplarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan polis teşkilatı mensubu itfaiyeci ve polislere plaketleri dağıtıldı.

Ardından sinevizyon gösterimi ve müzik dinletisi yer aldı.