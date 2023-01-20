Polis, sosyal medyadaki dolandırıcılar konusunda uyardı

Polis, dolandırıcıların sosyal medya uygulamaları aracılığıyla şahısları dolandırmaya ve mağdur etmeye devam ettiğini belirterek, sosyal medyadaki dolandırıcılara dikkat edilmesi konusunda halka uyarıda bulundu.

PGM Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde, Facebook üzerinden paylaşım yapan bazı gruplar aracılığıyla, gerçekte başka şahıslar tarafından internet üzerinden satışa çıkarılan çelik ev kapıları, ev mobilyası ile beyaz eşya gibi ürünlerin, bazı kötü niyetli şahıslar tarafından sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile kendilerininmiş gibi gösterilip satışa sunulduğu ve şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilerek mağduriyet yaşandığı yönünde polise şikayetler yapılmaya devam edildiği belirtildi.

Polis açıklamasında devamla şöyle denildi:

“Son olarak, Mezunum Satıyorum Kıbrıs KKTC grubu üzerinden ‘Woden Moreart’, ‘Varya Door’, ‘Ekol Çelik Kapı’, ‘Kıbrıs Outlet’, ‘2. El Ürünler’ ve ‘2. El Altım Satım’ isimli sosyal medya kullanıcılarının gerçekte kendilerine ait olmayan çelik ev kapıları, ev mobilyaları ile beyaz eşyaları, kendilerininmiş gibi gösterip dolandırmak kastı ile satışa sundukları ve vermiş oldukları banka hesaplarına para gönderilmesini sağlayarak, 11 ayrı şahıstan toplam 95,800 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edilmiştir.”

Polis, benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına, vatandaşların sosyal medya vb. platformlar üzerinden ürün satın alacakları zaman “çok dikkatli” olmaları ve satışa sunulan ürünlerin varlığını fiziki olarak görmeden, satıcı tarafından verilecek banka hesaplarına para göndermemeleri konusunda uyardı.