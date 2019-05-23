Polis sürücüleri uyardı

Girne - Esentepe Anayolunda yol tamir çalışmaları nedeniyle polis sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Polisten verilen bilgiye göre, Girne - Esentepe Anayolunun, Alagadi Üç Kardeşler Petrol İstasyonu ile Esentepe Şençağ Market arasındaki güzergahta dört ayrı noktada yol tamir çalışması nedeniyle yıpranmış asfalt söküldü.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.