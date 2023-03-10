Polis, tecavüz uğradığını iddia eden kadınla ilgili açıklama yaptı

Polis Basın Subaylığı, polisin mağdur kişilerin vatandaş veya yabancı olduğuna bakmaksınız son derece hassas ve titiz davrandığını vurgulayarak, bir gazetede cinsel tecavüze uğradığını iddia ederek polise müracaat eden turistle ilgili çıkan haberi “hatalı ve yönlendirilmiş” olarak niteledi.

Polis Basın Subaylığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Dün ülkemizde yazılı basın olarak yayın yapan yerel bir gazetede; ülkemizde bulunan kadın bir turistin şikayetçi olmak için gittiği Polis biriminde, ifadesinin alındığını ancak şikayetinin alınmadığı, şikayetçi olması halinde ülkeden deport edileceği telkininde bulunulduğu, kadının cep telefonunun zorla alınmaya çalışıldığı, bunların ötesinde kadın aleyhinde dava okunduğu ve cinsel tecavüz zanlılarının korunduğu yönünde, yöneticileri hedef alıp kurumun imajını yıpratma ve yöneticileri itibarsızlaştırmaya yönelik konu araştırılmadan yapılan taraflı bir haberin yer aldığı görülmektedir” denildi.

Haberin “hatalı ve yönlendirilmiş” olduğunun kaydedildiği açıklamada, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını istismar ederek, karalama amaçlı cümlelere dönüştürülmüş bilgiler içerdiği ifade edildi ve bahse konu gazetenin kamuoyunu aydınlatıcı bir haber yapmasının beklendiği kaydedildi.

-“Zanlı, Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunmaktadır”

Cinsel tecavüze uğradığını iddia ederek polise müracaat eden mağdurun şikayeti doğrultusunda hemen ifadesinin titizlikle ele alındığının ve meselenin hassasiyetle soruşturulmaya başlandığının vurgulandığı açıklamada, “Haberde iddia edildiğinin aksine, alınan şikayet üzerine meselede zanlı konumunda bulunan erkek şahıs kısa sürede tespit edilerek tutuklanmış ve aleyhindeki soruşturma tamamlandıktan sonra mahkeme huzuruna çıkarılarak, mahkemenin verdiği teminat emri çerçevesinde 40 günü aşmayan bir süre için hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderilmiştir. Zanlı, halen Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında cep telefonu kayıtlarından elde edilecek emarelerin dava açısından elzem olduğundan şikayetçinin cep telefonunu polise teslim etmesinin istendiğinin belirtildiği açıklamada, şikayetçinin cep telefonunu polise teslim edeceği sırada görevli polise karşı çıktığı, polisi darp ettiği ve bu nedenle aleyhinde yasal işlem başlatılarak mahkemeye çıkarıldığı, yargılandıktan sonra da serbest bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada, “Polis Genel Müdürlüğü, yasa ve tüzükleri yansızlık, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine bağlı kalarak uygulamakta ve sorumluluklarının bilinci içerisinde hareket etmektedir. Görüleceği üzere Polisimiz, mağdur kişilerin gerek vatandaş veya gerekse yabancı olduğuna bakmaksınız, ülkemize gelen tüm yabancılara karşı da son derece hassas ve titiz davranmaktadır. Kadına karşı işlenen suçlar dahil olmak üzere, diğer tüm suçlara karşı sıfır tolerans ilkesi ile hareket ettiğimizin ve edeceğimizin bilinmesini isteriz” denildi.