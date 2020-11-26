Polis'ten sahte Euro uyarısı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.
Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları
SA 1268095793
PB 3612663034
RC 2382759076
UD 3156852069
ZC 3634702628
ZC 1534711559
VA 5723782049
SD 5008235348
WA 1616889259
UC 9158217049
UA 6154613067
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”