Polis'ten sahte Euro uyarısı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada dün Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bankaya, aşağıda seri numaraları verilen 50 Euro’luk banknotlardan oluşan sahte paraların tedavüle sürüldüğünün tespit edildiği duyuruldu.

Tedavüle Sürülen Sahte Paraların Seri Numaraları

SA 1268095793

PB 3612663034

RC 2382759076

UD 3156852069

ZC 3634702628

ZC 1534711559

VA 5723782049

SD 5008235348

WA 1616889259

UC 9158217049

UA 6154613067

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 50 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.”