Polis uyardı...Yol trafiğe kapalı olacak

Polis uyardı...Yol trafiğe kapalı olacak

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli Çemberi arasında kalan kısmı bu akşam 20:00-21:30 saatleri arasında,teknik çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulaşımın Alayköy Çemberi – Alayköyköy dahili ve Türkeli çemberi güzergahından sağlanacağı kaydedildi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.

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