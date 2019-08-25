Polis uyardı...Yolda gün boyu bakım yapılacak

Polis, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gazimagusa'dan Lefkoşa'ya geliş yönünde, Haspolat Çemberi ile Kascon Beton İsletmeleri arasında gün boyu yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, çalışmanın yapılacağı bölüm trafik akışına kapatıldığını açıkladı.

Gazimağusa' dan Lefkoşa yönüne gelen sürücüler Haspolat Sanayi servis yolundan Haspolat Çemberine yönlendiriliyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.