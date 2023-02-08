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Polis: "Yedikonuk'ta patlama sesi duyuldu' iddiasıyla ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastalanmadı"
Kıbrıs
08 Şubat 2023 Çarşamba 22:12
Kıbrıs Genç Tv
Polis, Yedikonuk Bölgesinde bir patlama sesi duyulduğu yönünde alınan ihbar nedeniyle bölgede yapılan devriye ve kontrollerde şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını duyurdu.
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