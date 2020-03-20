Polise yapılan test henüz sonuçlanmadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bir polis memurunun pozitif korona virüs vakası olduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakan Pilli, sosyal medya ve toplum arasında bir polis memurunun pozitif çıktığı yönünde bir takım iddialar olduğunu, polis memurunun gösterdiği belirtiler üzerine karantinaya alındığını, gerekli tetkiklerin yapıldığını, sonuçların çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılan açıklamadaysa bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, Gazimağusa'da görev yapan bir polis mensubunun corona virüs tetkiklerinin pozitif çıktığı yönünde haberlern doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu meslektaşımız, ateşinin çıkması nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve burada kontrol altında tutulmaktadır. Polis mensubunun tahlil sonuçları bu aşamada henüz netleşmemiş olup, kesin sonucun yarın sabah itibariyle netleşmesi beklenmektedir”