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Polise yapılan test henüz sonuçlanmadı

Polise yapılan test henüz sonuçlanmadı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Polis Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bir polis memurunun pozitif korona virüs vakası olduğuna dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. 

Sağlık Bakan Pilli, sosyal medya ve toplum arasında bir polis memurunun pozitif çıktığı yönünde bir takım iddialar olduğunu,  polis memurunun gösterdiği belirtiler üzerine karantinaya alındığını, gerekli tetkiklerin yapıldığını, sonuçların çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılan açıklamadaysa bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, Gazimağusa'da görev yapan bir polis mensubunun corona virüs tetkiklerinin pozitif çıktığı yönünde haberlern doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Söz  konusu meslektaşımız, ateşinin çıkması nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve  burada  kontrol altında  tutulmaktadır. Polis mensubunun  tahlil sonuçları bu aşamada henüz  netleşmemiş olup, kesin sonucun  yarın sabah itibariyle netleşmesi beklenmektedir”

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