Polisin “dur” emrine uymayarak kaçan dört şüpheli tutuklandı, araçtan 220 kg harnup çıktı

Çamlıbel bölgesinde dün meydana gelen harnup hırsızlıkları nedeniyle devriye halinde bulunan polis ekibi, şüpheli olarak gördüğü ve durdurmak istediği harnup yüklü bir van araç sürücüsüne "dur" emri verdi. Ancak araç sürücüsü polisin "dur" emrine uymayarak polisten kaçtı.

Polisten verilen bilgiye göre Akçay’da tespit edilen van araç içerisinde bulunan K.T.(E-30), E.T.(K-30), H.K.(K-36) ve İ.K.(E-37) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu araç içerisinde, Çamlıbel bölgesinden sahiplerinin bilgisi ve izni dışında toplanmak suretiyle çalındığı tespit edilen toplam 220 kilogram ağırlığındaki harnup emare olarak alındı.

-Lefkoşa’da yere düşürülen parayı çalan şahıs tutuklandı

Polis, 10 Ağustos’ta, Lefkoşa’da bir devlet dairesinde, bir şahıs tarafından düşürülen 3 bin 800 TL nakit paranın 36 yaşındaki S.G. tarafından bulunarak çalındığının tespit edildiğini belirtti. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-Ev satın almak için arkadaşından 5 bin 400 Euro aldı, geri ödemeyince tutuklandı

Ev satın almak için arkadaşından 5 bin 400 Euro ödünç para alan ancak geri ödemeyen şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre pazartesi günü, Gazimağusa’da, S.F.’nin (K-31), ev satın almak amacı ile bir arkadaşı tarafından, daha sonra geri vermek üzere banka hesabına gönderilen 5 bin 400 Euro parayı alıp söz konusu şahsa teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.F. tutuklandı.

- 72 yaşındaki şahıs park halindeki bir van aracın yan dikiz aynasını çaldı, tutuklandı.

Girne’de 72 yaşındaki erkek bir şahıs, park halinde bulunan başka bir şahsa ait bir van aracın yan dikiz aynasını çaldı, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, Girne’de meydana geldi. 72 yaşındaki Ş.C.’nin, İskenderun Caddesi üzerinde park halinde bulunan başka bir şahsa ait van aracın sol yan dikiz aynasını, araç sahibinin bilgisi olduğu yönünde yalan söyleyerek başka bir şahıs tarafından sökülmesini sağlayarak çaldığı tespit edildi. Ş.C. tutuklandı.

-Kayıp olan Alayköy sakini Nermin Isırgan bulundu

Polis, 21 Ağustos Pazartesi gününden beridir kayıp olduğu bildirilen Alayköy'de sakin Nermin Isırgan’nın (K-39) bulunduğunu bildirdi.

-İki araç çarpıştı: Araçlardan biri tavanı üzerinde devrildi, bir araç sürücüsü yaralandı

Bu sabah, saat 07.30 sıralarında Lefkoşa Gazimağusa Anayolu üzerinde iki araç çarpıştı, çarpışma sonrası araçlardan biri tavanı üzerinde devrildi. Devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, İnönü köy yolu boyunca, kuzeye doğru seyreden Aşkın Özyürekliler (K-25), yönetimindeki SM 453 plakalı araç ile, yolun sonunda bulunan Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki çembere dikkatsizce giriş yaptı. O esnada anayol üzerinde Gazimağusa’ya doğru seyreden Orçun Çakır (E-39) yönetimindeki MU 417 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Çarpma sonrası SM 453 plakalı araç yol içerisinde tavan üzerinde devrildi.

Kaza sonucu yaralanan SM 453 plakalı araç sürücüsü Aşkın Özyürekliler kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından taburcu oldu.