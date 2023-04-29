Polisiye haberler

Lefkoşa’da sakin Fatma Özarapköylü (K-56), dün 13.00 sıralarında kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yayımlanan polis bültenine göre, Ercan Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde satışa sunulan toplam 3 bin 205 TL değerindeki 5 şişe alkollü içki ile 1 karton sigara da çalındı. Ercan Havalimanı’nın yolcu bekleme salonundaki bir derneğe ait bağış kutusunun asma kilidi ve üst kapağı da kırılıp hasara uğratılarak açılmış ve kutu içerisinde bulunan toplam 120 TL nakit para çalındı.

Açıklamaya göre, olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen M.F.A.(E-22) ve U.Ş.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.