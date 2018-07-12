POLİSİYE HABERLER

POLİSİYE HABERLER

ZEYTİNLİK’TE UYUŞTURUCU.. 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Zeytinlikte dün M.E.’nin (E-26) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, uyuşturucu olduğuna inanılan maddeye emare olarak el konurken, adı edilen kişi tutuklandı. 

GİRNE’DE EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK

Girne’de Kenneth Douglas Edwads’a ait evi satıp, karşılığında aldığı 58 bin Sterlin’i vermeyip, zimmetine geçiren G.J.T. (E-34) tutuklandı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda dün beraberindeki 33 bin 940 Euro ve 20 bin 400 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden ülkeden çıkış yapmaya çalışan M.S. (E-45) hakkında yasal işlem yapıldı.

Yasalara göre yolcu beraberinde 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para taşınamaz

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