Polisiye haberler…Demirhan’da bir iş yerinde kanunsuz ateşli silah ve mermi bulundu

Demirhan’da S.Y.’ye (E-28) ait iş yerinde polis tarafından önceki gün yapılan aramada, bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 canlı canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs ise, “Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından poliste tutuklu bulunuyor.

-Girne’de uyuşturucu

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından F.K.’nin (E-40) kullanımdaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve akabinde, ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 0.5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Girne’de kumarhanede cep telefonu çalan 1 kişi tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, müşteri tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonu çalan A.Z.E-40) tutuklandı.

Olay dün akşam 22.00 sıralarında meydana geldi.

-Girne’de ve Lefkoşa’da iş kazası

Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta iki katlı iskele üzerinde çalışan İbrahim Korkmaz (E-22), dengesini kaybederek, yaklaşık 4,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Korkmaz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol el bileği kırığı teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde forklift üzerinde bulunan malzeme yüklü paletin Altan Macilla’nın (E-45) üzerine devrildi.

Dün saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Macilla, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ bacağında kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Karaoğlanoğlu’nda sakin 64 yaşındaki Mehmet Keskin kayıp

Karaoğlanoğlu’nda sakin Mehmet Keskin (E-64), dün saat 10.00 sıralarında ikametgahından ayrılarak, halen geri dönmediği belirtildi.

Bahse konu şahıs aranıyor.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.