Polisiye haberler...Gazimağusa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da E.K.(E-34) ve S.A.’nın (K-24) kaldığı otel odasında yapılan aramada; toplam 10 gram ağrılığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 cam pipo ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 20 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.İ.S.’nin (E-30), işletmenin Girne’deki satış mağazasından Lefkoşa’ya getirtmek için teslim aldığı 6 bin 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Önceki gün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta harnup hırsızlığı

Öte yandan önceki gün Güzelyurt’ta polis tarafından harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bostancı’da bir arazide yapılan aramada; meselede tutuklu bulunan H.T.’ye (E-42) ait olup çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 3650 kilogram ağırlığında harnup tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca, meselede tutuklu bulunan H.T.(E-42) ve H.T.’nin (E-31) 30-31 Temmuz tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa mevkiinde bir şahsa ait 6 harnup ağacı üzerinden, tespit edilemeyen miktardaki harnubu çaldığı tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.