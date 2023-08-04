Polisiye haberler...Gazimağusa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Polisiye haberler...Gazimağusa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
banner94
banner90

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Gazimağusa’da E.K.(E-34) ve S.A.’nın (K-24) kaldığı otel odasında yapılan aramada; toplam 10 gram ağrılığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 kağıt parçası, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 ucu yanık sarma sigara, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 cam pipo ve 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan toplam 20 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da kozmetik sektöründe faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan H.İ.S.’nin (E-30), işletmenin Girne’deki satış mağazasından Lefkoşa’ya getirtmek için teslim aldığı 6 bin 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

banner91
Önceki gün meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

-Güzelyurt’ta harnup hırsızlığı

Öte yandan önceki gün Güzelyurt’ta polis tarafından harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında Bostancı’da bir arazide yapılan aramada; meselede tutuklu bulunan H.T.’ye (E-42) ait olup çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 3650 kilogram ağırlığında harnup tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada ayrıca, meselede tutuklu bulunan H.T.(E-42) ve H.T.’nin (E-31) 30-31 Temmuz tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa mevkiinde bir şahsa ait 6 harnup ağacı üzerinden, tespit edilemeyen miktardaki harnubu çaldığı tespit edildi.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturması devam ediyor.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
banner83
SIRADAKİ HABER
Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın anti...
Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ın anti...
  1. Güney
﻿