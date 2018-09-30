POLİSİYE OLAYLAR

Evinin önünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gazimağusa’da yaşayan 42 yaşındaki Yaşar Taş (E) kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay bu sabahın ilk saatlerinde saat 01. 00 sıralarında oldu. Gazimağusa’da sakin Taş (E-42) evinin önünde rahatsızlandı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yaşar Taş, tüm müdahalelere rağmen saat 03.30’da yaşamını yitirdi. Ölüm sebebinin belirlenmesi için Taş’a Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılacak.

BİN 400 KİLOGRAMLIK HELLİM HIRSIZLIĞI….3 TUTUKLU VAR

Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki Kırmızıgil Trading Ltd.’e ait hellim fabrikasından bin 400 kilogramlık hellim çalındı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

27 Eylül ile 28 Eylül tarihleri, 23.30- 07.30 saatleri arasında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili polisin verdiği bilgiye göre, yurt dışına ihraç edilmek üzere paketlenen ve fabrikadaki buzlukta muhafaza edilen bin 400 kilogram hellim kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı.

Bahse konu hellimleri çalan M. R. K. (E-29) ve A.M.A.(E-21), hellimlerin çalıntı olduğunu bildiği halde satış değerinden ucuza alan E. K. (E-36) tutuklandı.

İSKELEDE TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU…250 SÜRÜCÜDEN 38’İNE CEZA

Polis, dün akşam İskele Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahasında trafik ve asayiş operasyonu düzenledi.

Bir bet ofis, 5 kumarhane kontrol edildi; kumarhanede bulunması yasak bir şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekipleri 250 aracı kontrol ederken, 38 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza kesildi