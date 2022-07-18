Polisiye olaylar…

Gazimağusa’da bir özel hastanede rahatsızlığı nedeniyle yatılı tedavi gören Dipkarpaz’da sakin Yunus Çobanoğlu (E-33)'nun, aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre olay, dün saat 22.45 sıralarında meydana geldi.

-Girne’de meydana gelen hırsızlık olayıla ilgili 4 kişi tutuklandı

Öte yandan 10 Temmuz tarihinde, Girne’de meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayı ile ilgili M.Y.(E-31) ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-38), F.C.G.(E-33), O.Ş.(E-24) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, M.Y.(E-31)’nin 08-09.Haziran tarihleri arasında, Edremit’te Ersalahi Sokak üzerindeki bir ikametgahın mutfak kapısını açarak içeri girdiği ve ikametgah içerisinde bulunan el çantasında muhafaza edilen 2.500 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.