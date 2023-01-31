Polisiye olaylar...

Girne’de bir evde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, uyuşturucu bulundu, üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, E.K.’nin (E-29) evinde yapılan aramada; satışa hazır vaziyette yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 4 bin 500 TL nakit para bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen S.H.(E-27) Girne’de tespit edildi, tasarrufunda yaklaşık 110 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındı.

Söz konusu şahıslar ve konuyla ile bağlantısı olduğuna inanılan A.U.R.(E-27) tutuklandı.

-Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde hırsızlık...

Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde 19-29 Ocak tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili zanlı olarak poliste tutuklu bulunan O.T.(E-24), Ö.F.E.(E-23) ve M.Ö.’nün (E-25) yapılan ileri sorgulamalarında, Safaköy’de bulunan John Patrick Murphy’ye ait evden dürbün, mikrodalga fırın, ekmek kızartma makinesi, tost makinası, dizüstü bilgisayar, cep telefonunu ve 450 TL nakit parayı, yine Safaköy’de bulunan Grzegor Marcin Konarski’ye ait evden ise televizyon ve mikrodalga fırını da çaldıkları tespit edildi.

-Trafik kazasında iki kişi yaralandı

Bafra - Çayırova Anayolu’nun 3-4’üncü kilometreleri arasında bugün Abdullah Kete (E-35), yüzde 169 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki HL 073 plakalı araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Abdullah Kete ve araçta yolcu olarak bulunan Fehmi Yılmaz (E-51), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Abdullah Kete’nin boynunda kırık, Fehmi Yılmaz’ın ise sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle gözetim altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.