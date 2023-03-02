Polisiye olaylar…

Girne'de 25 Şubat’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen 16 yaşındaki Elnara Ergeshova'nın bulunduğu bildirildi.

-Demirhan’da hırsızlık

Polis Basın Bülteni'ne göre, önceki gün, P.S.(K-19) ve R.E.K’nin (E-19) Demirhan’daki bir süpermarketten bin 700 TL değerinde ürün çaldığı, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine ilgili kişilerin tutuklandığı bildirildi.

-Girne’de yangın

Girne’de dün iki ev yangını yaşandı. Zeytinlik’te bulunan bir evin salonunda muhtemelen sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesiyle meydana gelen yangın ev sakini tarafından söndürüldü.

Yine Girne’de, bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen ocak üzerinde unutulan yemeğin aşırı ısınıp tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-İzinsiz eski maden ticareti yapan iki kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta dün D.M.(E-28) ve A.T’nin (E-23) yetkili makamdan izinsiz eski maden ticareti yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, kullanımlarındaki araçta yapılan kontrolde yaklaşık 260 kilo hurda malzeme bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.