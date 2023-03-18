Polisiye olaylar

Doğanköy’de bu sabaha karşı, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip 12 metre derinliğindeki dere yatağına düşen 19 yaşındaki Sude Gülbastık itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Polis basın bülteninde Gülbastık’ın ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

-Haspolat’ta iş kazası

Haspolat’ta önceki gün bir mermer imalat şirketinde yaşanan iş kazasında 38 yaşındaki Muhammed Nadeeim yaralandı. Düşen ve bu sırada taşıdığı mermerin altında kalan Nadeeim’in kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı bildirildi.

-Sahte vize muafiyeti düzenleyen kişiler tutuklandı

Ercan Havalimanı'ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen P.R.K.(E-61), Y.E.P.(E-48), S.D.B.(E-40), P.T.N.(E-40), ve J.A.G.(E-37), C.K.(E-47), D.M.M.(E-39), H.T.H.G.(E-42), M.D.F.A.(E-28) ve M.R.(E-41), sahte olarak düzenlenmiş vize muafiyet belgelerini göstererek KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı tespit edildi.

Bahse konu şahısların tutuklandığı, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı oldukları tespit edilen S.Z.(E-49), Y.S.T.(K-44) ve S.O.M’nin (E-32) de tutuklandığı kaydedildi.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da bir marketten yaklaşık 360 TL değerinde cilt bakım kremi çaldığı tespit edilen F.K.(E-21) tutuklandı.

-Apartman çatısında yangın

Lefkoşa’da önceki gün bir apartmanın çatı sahanlık kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen ve çeşitli ev eşyalarının yandığı olay hakkında soruşturma sürüyor.