Polisiye olaylar…

Girne-Lefkoşa Anayolu’ndaki aydınlatma direklerine ait kabloların kesilerek çalınması ile ilgili yürütülen ileri soruşturma neticesinde bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 4-6’inci kilometreleri arasında, orta refüj içerisinde bulunan aydınlatma direklerine ait 2 bin metre uzunluğundaki kablolarının kesilip hasara uğratıldıktan sonra çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Ç.(E-45) tespit edilerek tutuklandı

-Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta İ.K.’nin (E-19) evinde dün saat 14.00 sıralarında, mahkeme emri ile polis tarafından yapılan aramada, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet kağıt ile 2 adet poşet bulunarak emare olarak alındı. Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.T.’nin (E-44) Lefkoşa’daki evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada ise, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna kalıntısı olduğuna inanılan 4 adet kağıt daha bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.

-Hırsızlık

Dün, Demirhan’da bir market içindeki kafeteryada çalışan H.A.(E-47)’nın, sattığı ürünlere karşılık temin ettiği toplam 745 TL’yi işletmenin kasasına koymayıp çaldığı tespit edildi. H.A. tutuklandı.

-Sahtekarlıkla mal temini

Gazimağusa’da bir markete müşteri olarak giden H.Y.’nin (E-27), 2 Mayıs ile 4 Mayıs tarihleri arasında yaptığı beş ayrı alışverişin parasını, cep telefonundaki uygulama aracılığı ile dolandırmak kastıyla banka hesabından verdiği ödeme talimatını iptal ederek, sahtekarlıkla 12 bin 277 TL değerindeki ürünleri temin ettiği tespit edildi. H.Y. tutuklandı.