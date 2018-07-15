POLİSİYE OLAYLAR…

Karşıyaka’da misafir olarak kaldıkları evde hırsızlık yaparak ziynet eşyalarını çalan iki kişi tutuklandı.



Polis bültenine göre, 10-13 Temmuz tarihlerinde Mehmet Kardana’ya ait evde misafir olan Ş.Ö (K-55) ve S.S (K-46) muhtelif ziynet eşyalarını çaldı.



Polis zanlıları tutuklarken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



ERCAN’DAN 42 BİN DOLARLA ÇIKMAYA ÇALIŞTI



Ercan Havalimanı’ndan dün akşamüstü, yasanın öngördüğü 10 bin Euro’luk limitin üzerinde bir miktar olan 42 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkmaya çalışan B.A.A (E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.