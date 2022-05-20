Polisiye olaylar.. Güzelyurt’ta sahtekarlıkla para temini

Bostancı'da, 26 Nisan tarihinde meydana gelen ikametgahtan hırsızlık olayı zanlısı M.İ.'nin (K-24), ikametgahtan çalmış olduğu muhtelif miktarlardaki ziynet eşyalarını, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanına 16 bin 500 TL karşılığında satarak, para temin ettiği tespit edildi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Girne’de alkol tesiri altında yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı

Girne’de, Bahriyeliler Sokak üzerinde bulunan Girne Belediyesine ait otopark alanının kuzey kısmında, dün 5.30 sıralarında, alkollü içki tesiri altında bulunan Ali Alpaslan’ın (E-39) dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre yükseklikten aşağı düşerek ağır yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, Alpaslan’ın kaldırıldığı Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi’nde müşahede altına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.