Polisiye olaylar...İkamet izinsiz 9 kişi daha tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Esentepe yolunda bir kamyonet yangına yol açtı

Esentepe-Girne anayolunun 10-11 km’leri arasında, Osman Sunisioğulları (E-47) dün kullanımındaki kamyonet araçta, seyir halinde olduğu sırada çektiği treyler üzerinde bulunan yer altı elektrik kablosuna ait dram aksamlarının kopup treylerin sol tekerleğe sürtmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, treylerin tekerleği tamamen yandı.

Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de alkollü sürücüler kazaya yol açtı

Girne’de bu sabah meydana gelen kazada, Öğretmen Ahmet Hamdi sokak üzerinde, Mustafa Doğan Serbest (E-25), 244 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki DR 433 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçerek karşı istikametten gelen Ahmet Ezer (E-32) yönetimindeki LJ 814 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanma olmadı. DR 433 plakalı araç sürücüsü Mustafa Doğan Serbest tutuklandı.

Öte yandan Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, Sinan Ceylan (E-25) 219 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FN 638 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı için duran İlker Yıkar (E-29) yönetimindeki RN 936 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan RN 936 plakalı araç, orta refüjdeki bordür taşlarına da çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, FN 638 plakalı araç sürücüsü Sinan Ceylan tutuklandı.