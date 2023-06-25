Polisiye Olaylar...KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalıştı

Polisiye Olaylar...KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalıştı
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Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye sahte araç sigortasıyla girmeye çalışan A.A.A.A.(E-50) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 13.15 sıralarında, önceden sahte olarak düzenlenen araç sigortasını görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilen kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

-Mülke tecavüz ve zarar

Meriç'te başkasına ait arpa ekili tarlaya sahibinden izin almaksızın 150 adet küçükbaş hayvanı otlatarak, mülke zarar veren H.H.B.(E-58) tutuklandı.

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Polis açıklamasına göre, H.H.B. dün gece saat 22.00 sıralarında Çömlekçi Çiftliği tarımsal arazi içerisinde kendi sorumluluğunda bulunan hayvanları Hüseyin Gürşan’a ait tarlaya koydu.

Soruşturma devam ediyor.

-Müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket

Girne’de, eğlence yerlerine yetkili makam tarafından verilen müzik izninde belirtilen koşullara aykırı hareket eden 2 işletmenin işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün eğlence yerlerine yönelik polis tarafından yapılan kontroller neticesinde yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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