Polisiye olaylar…Şahinler’de telefon kablosu çalınması olayıyla bağlantılı iki kişiyi tutuklandı

Polis, 18 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Şahinler köyü yol üzerinde bulunan Telekomünikasyon Dairesine ait 620 metre uzunluğundaki yeraltı telefon kablolarının çalınması olayı ile ilgili olarak iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen M.K.(E-30) ve M.S.(E-51) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Kapama saatlerine uymadığı ve izinsiz müzik yayını yaptığı gerekçesiyle 3 işletmeye yasal işlem

Eğlence yerlerine yönelik yapılan polis denetimi kapsamında, dün ve bugün Girne'de faaliyet gösteren üç işletmenin kapama saatlerine riayet etmediği, Gönyeli’de bir işletmenin ise müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, bahse konu işletmeler hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam ediyor.

- Kayıp olduğu bildirilen Hasan Can Yüce ve Su Vural bulundu

Polis, 19 Mayıs’tan beri kayıp olarak aranan 27 yaşındaki Hasan Can Yüce’nin ve dünden beri kayıp olduğu bildirilen 15 yaşındaki Su Vural’ın bulunduğunu duyurdu.

Her iki olayın soruşturması devam ediyor.

- Güzelyurt’ta meydana gelen yangında maddi zarar

Güzelyurt’ta Dr. Salih Miroğlu Bulvarı yakınlarında bir bahçede dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın sonucu 100 metrekarelik alan içerisindeki kuru otlar, plastik sulama hortumları ve 14 adet ağaç yandı.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor