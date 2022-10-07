Polisiye olaylar…Uyuşturucu tasarrufuna tutuklama

Polis Basın Subaylığı, uyuşturucu tasarrufu nedeniyle dün 3 kişinin tutuklandığını kaydetti.
Yine dün, 21:30 sıralarında, Gemikonağı’nda, H.İ’nin (E-23) kullanımındaki araçta ve kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.K. (E-37) tutuklandı.
Soruşturma kapsamında, M.K.’nin Bademliköy’deki ikametgahında yapılan aramada ise adına tescil edilmemiş bir adet hava tüfeği, bir adet boş ve bir adet canlı tabanca mermisi bulunarak emare olarak alındı.