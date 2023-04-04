Polisiyle olaylar

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylı, tasarruflarında yaklaşık 17 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ve tutuklanan kişilerin C.R.B.(E-47) ve C.B.(K-44) olduğunu açıkladı.

-Hırsızlığa suçüstü

Öte yandan, Girne’de Papatya Sokak'taki bir evin sürme pencere camlarını kırarak içeriye giren O.Ö.(E-21) suçüstü yakalandı.

O.Ö.'nin, çaldığı muhtelif eşyalarla birlikte evden çıkmaya çalıştığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Polis, yürüttüğü ileri soruşturmada, söz konusu şahsın eve 27 Mart’ta girdiğini ve o günden bu yana evde yaşadığını tespit ettiğini kaydetti.

-Araç yangını

Gazimağusa’da organize sanayi bölgesinde, dün sabah 6.00 sıralarında Gökhan Ağıan’ın kullanımındaki GJ 203 plakalı kamyonet, seyir halindeyken alev aldı. Motor bölümünden sızan mazotun sıcak egzoz üzerine temas etmesiyle alev aldığı belirtildi.

Araçta maddi hasar oluşurken, dumandan dolayı aracın arka kabininde muhtelif ekmek çeşitleri zarar kullanılmaz hale geldi.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.