Poliste FETÖ operasyonu

Başsavcılık tarafından ‘Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) isimli terör örgütünün KKTC’deki bacağı ile ilgili dosyanın soruşturması halen devam ederken, örgütün Polis Genel Müdürlüğü içine de sızdığı iddiasıyla oluşturulan listelerde adı geçen bazı polislerden, mart ayı başında Polis Hizmetleri Komisyonu’nun savunma istediği öğrenildi.

Kıbrıs Gazetesinin haberine göre, Polis Hizmetleri Komisyonu mart ayı başında ikisi polis çavuşu, ikisi de polis memuru olmak üzere dört polisten savunma istedi ve sırada çeşitli rütbelerden 83 polis mensubu daha var.