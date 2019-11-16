Polisten açıklama: "Operasyonun ülkemiz ile bağlantısı yok"

Polis, Türkiye basını kaynaklı bir haberde yer alan "Diyarbakır merkezli 6 il ve KKTC'de suç örgütüne yönelik operasyon" haberiyle ilgili açıklama yaptı ve KKTC'de böyle bir operasyon gerçekleşmediğini belirtti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada "KKTC'de bahsedildiği gibi bir operasyon olmadığı gibi, KKTC polisi de böyle bir operasyonda yer almamıştır" denildi.

Açıklama aynen şöyle:

"Diyarbakır merkezli 6 il ve KKTC'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildiği ve gözaltına alınan 56 şüpheliden 42'sinin tutuklandığı yönünde Türkiye medyası kaynaklı haberler yer almaktadır. Böyle bir operasyonun ülkemiz ile bağlantısı yoktur. KKTC'de bahsedildiği gibi bir operasyon olmadığı gibi, KKTC polisi de böyle bir operasyonda yer almamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"