Polisten Adalı cinayeti ile ilgili açıklama

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin son gelişmelerin ardından, cinayet dosyasının yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alındığını ve Türkiye Cumhuriyeti ile 1987’de imzalanan “Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlamlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası” uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Son günlerde, 1996 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen gazeteci-yazar Kutlu Adalı'nın ölümü ile ilgili; farklı kesimlerin kendi görüşleri doğrultusunda yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden yönlendirici haberler yer almaya başlamış ayrıca geçmişte gündeme gelmiş olan benzer konular ise yeniymiş gibi halk üzerinde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır” denildi.

Açıklamada, “merhum Kutlu Adalı'nın öldürülmesi sonrasında iddia edilen her bilgi ve beyan sonrası, mütemadiyen yapılan soruşturma ve araştırmalarda tüm gayretlere karşın suç faillerini tespit etmenin mümkün olmadığı ve bu nedenle de dosyanın “meydana çıkarılamadı” olarak tasnif edildiği” de hatırlatıldı.

“Son olarak ülke dışından yapıldığı bilinen bir sosyal paylaşım sitesinde, konu ile ilgili bazı açıklamalar içeren paylaşımlar yer almıştır” denian açıklamada, bahse konu bu paylaşım ve gelişmeler çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından cinayet dosyasının yeniden soruşturma ve araştırma kapsamına alındığı kaydedildi.

Polis Basın Subaylığı, bu maksatla Türkiye Cumhuriyeti makamlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 25.12.1987 tarihinde imzalanan “Suçluların Geri Verilmesi, Mahkeme İlâmlarının Karşılıklı Tenfizi ve Adli Yardımlaşma Yasası” uyarınca ilgili birimden gerekli bilgi talebinde bulunulduğunu belirtti.

Açıklama “Cinayet dosyası ile ilgili Polis Genel Müdürlüğünce gerekenler hassasiyetle yapılmaya devam edilmekte olup, araştırma ve incelemeler olay aydınlatılıncaya kadar elde edilecek yeni bilgiler çerçevesinde sürdürülecektir” ifadeleriyle sonlandırıldı.