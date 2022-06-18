Polisten asayiş ve trafik denetimi...

17-18 Haziran tarihleri 21.00-02.00 saatleri arasında, beş ilçede eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’daki denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1023 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 270 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 25 araç trafikten men edildi.

Gazimağusa’da yapılan denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları, gece kulüpleri, restoran, market, kahvehaneve meyhaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 14 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu 625 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 123 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 4 araç trafikten men edildi.

Girne’de yapılan denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren eğlence mekanları, kahvehane ve pansiyonlar kontrol edildi ve 2 işletmenin müzik izni kurallarına, 3 işletmenin ise kapama saatlerine uymadığı tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 586 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 286 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 22 araç trafikten men edildi ve 1 kişi tutuklandı.

Güzelyurt’taki denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 245 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 67 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

İskele’deki denetimlerde bölgede faaliyet gösteren eğlence mekânları ve kumarhaneler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 275 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 55 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.