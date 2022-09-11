Polisten asayiş ve trafik denetimi…

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün 20.00-02.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 570 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 188 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa

Gazimağusa’da; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kafeler, barlar, restoranlar, marketler, meyhaneler ve gece kulüplerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 685 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 102 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 7 araç ise trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

-Girne

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 420 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 176 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan dolayı 17 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ile müzik yayın iznine riayet etmediği tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-Güzelyurt

Güzelyurt’ta da bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 250 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 250 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 araç trafikten men edildi ve 3 araç sürücüsü tutuklandı.

Denetimlerde ayrıca, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Araçlarında tecavüzi alet taşıdığı tespit edilen 2 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatırken, aracında kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen 1 araç sürücüsü de tutuklandı

-İskele

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 320 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 24 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem yapıldı.