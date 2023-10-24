Polisten “asayiş ve trafik" denetimleri”

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimler, dün, 20.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirildi

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre Lefkoşa ve İskele’deki denetimler, dün, 20.00-00.00 saatleri arasında yapıldı.

Lefkoşa'daki denetimler...

Lefkoşa’da yapılan denetimlerde; bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 31 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde kapama saatlerine uymadığı tespit edilen bir iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 24 kişi ise tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında ise toplam 1800 araç kontrol edildi. 57’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 42’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 352 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edildi.

-İskele’de denetimler...

İskele’de yapılan denetimlerde; bölgede faa