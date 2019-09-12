Polisten çağrı: "Çevreye yayılmış mühimmat olabilir"

Polis, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada çevreye yayılmış mühimmat olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara, “Bölgelerden uzak durun mühimmat gibi cisimlerle karşılaşırsanız temas etmeyin, yetkililere haber verin” çağrısında bulundu.
Polis Basın Subaylığı açıklamasında, aramaların halen sürdüğü kaydedildi.
Çevreye yayılmış mühimmat olabilme ihtimaline işaret edilen polis açıklamasında “Vatandaşların söz konusu bölgelerden uzak durmaları, mühimmat vb. cisim ile karşılaşmaları durumunda temas etmemeleri ve yetkililere haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.