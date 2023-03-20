Polisten darp edilen kadın hakkında açıklama…

Polis, bir milletvekilinin erkek kardeşi tarafından darp edilen kadın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu şahsın bugün tespit edilerek, tutuklandığını ve aleyhinde gerekli yasal işlemin başlatıldığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün, sosyal medyada yapılan bir paylaşım ve internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında, bir milletvekilinin kardeşi olan erkek şahsın kadın arkadaşını darp edip, cep telefonunu gasp ettiği ve polisin söz konusu şahsı neden halen tutuklamadığı yönünde haberler yer aldığı ifade edildi.

Bahsi geçen olayın, 18 Mart tarihinde meydana geldiği, olayın müşteki tarafından dün polise rapor edildiği belirtilen açıklamada, olayın, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu erkek şahsın bugün tespit edilerek, mahkeme emri gereğince tutuklandığı, aleyhinde gerekli yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

-“Polis Genel Müdürlüğü, yansızlık ilkesine bağlı kalarak, görevlerini yürütüyor”

Açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü’nün, bu olayda da görüleceği üzere, halktan gelen her türlü şikâyeti anında değerlendirdiği, kişilerin makam ve/veya statüleri ne olursa olsun tarafsızlığını koruyarak, hiçbir şahıs ve/veya zümreye ayrıcalık tanımadan, yansızlık ilkesine bağlı kalarak görevlerini yürüttüğü vurgulandı.