Polisten denetim...2 tutuklama

Dün Polis tarafından suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, diğeri Girne’de olmak üzere toplam 2 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Ayrıca Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 62 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidilirken, izinsiz müzik yayını yapan bir iş yeri ve kapama saatlerine uymadığı tespit edilen toplam dört iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.