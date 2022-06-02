Polisten drag yarışı nedeniyle trafik uyarısı

Polis, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği tarafından 03 Haziran 2022 cuma günü, 12:00-23:00 ile 04 Haziran Cumartesi günü 10:00-24:00 saatleri arasında, Ercan Havalimanı-Akıncılar köyü, I. Tünel yolu üzerinde drag yarışı düzenleneceğini hatırlatarak uyarıda bulundu:



Açıklamada: "Belirtilen tarih ve saatlerde, trafik akışı II. Tünel yolu üzerinden tek şeritte ve kontrollü olarak verilecektir.Bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur"