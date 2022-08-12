Polis’ten dün İskele’de ölümlü iş kazasında hayatını kaybeden kişinin ismine ilişkin düzeltme

Polis, dün İskele’de ölümlü iş kazasında hayatını kaybettiğini açıkladığı kişinin ismiyle ilgili düzeltme yayımlayarak, iş kazasında hayatını kaybeden kişinin isminin Dündar Arda değil, Şirin Uçkun olduğunu açıkladı.

Polisten bugün yapılan açıklamada, dün, İskele’de, yapımı devam eden bir inşaatta iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 21 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaşamını yitirdiği bildirilen şahsın isminin Dündar Arda olmadığı, yaşamını yitiren şahsın isminin Şirin Uçkun (E-44) olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre Şirin Uçkun’un ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen A.Ş.’nin (E-27) yanı sıra M.E. (E-41) ve Ş.U. (E-39) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.