Polisten Ercan'da uyuşturucu operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirdiği Kurye Operasyonu’nda bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyon (Kurye Operasyonu) sonucu ülkeye giriş yapan M.M.E.N’nin (K-45) tasarrufundaki bavulda yapılan aramada; yaklaşık 5 kilogram 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Operasyon kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.S.(E-29), P.O.C.(E-28) ve C.R.U.(E-28) tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, P.O.C.’nin (E-28) Lefkoşa’daki ikametgahında bugün yapılan aramada ise; satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.