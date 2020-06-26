Polisten evi soyulan vatandaşlara çağrı

Polis, son aylarda evinden eşya çalınan vatandaşlara çağrı yaptı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Mart - Haziran ayları içerisinde, Lefkoşa'da bazı evlerden çalınan ziynet eşyaları, cep telefonları, kol saatleri ve güneş gözlükleri, bir zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

Polis, çalınan bazı eşyaların sahiplerine ulaşılırken, bazı emarelerin sahiplerini tespit etmenin mümkün olmadığını kaydetti.

Belirtilen tarih aralığında eşyası çalınan şahısların, mesai saatleri içerisinde Lefkoşa Adli Şubeye giderek, bulunan eşyaların kendilerine ait olup olmadıklarını teyit ederek polise yardımcı olmaları istendi.