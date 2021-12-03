Polisten gemiye operasyon

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün Girne Turizm Limanı’nda Taşucu-Girne seferini yapan gemiye operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada M.A.’nin (E-49) Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada, 9 mm. çapında iki tabanca ve şarjörleri ile 9 mm. çapında iki canlı mermi ve 85 kurusıkı tabanca mermisi bulundu.

Polis basın bültenine göre, M.A. tutuklanırken evinde bulunanlar emare alındı.

AĞIR YARALAMA, KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU ZANLISI YAKALANDI

Girne’de meydana gelen ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu meselesiyle ilgili polis tarafından aranan H.Ö’nün (E-57), dün tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

LEFKOŞA’DA CEP TELEFONU HIRSIZLIĞINDAN BİR TUTUKLU

Lefkoşa’da önceki gün, bir iş yerinde satışa sunulan 18 bin 400 TL değerindeki bir cep telefonunun çalındığı açıklandı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.K’nin (E-19) tutuklandığı kaydedildi.