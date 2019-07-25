Polisten sahte banknot uyarısı

Lefkoşa ve Girne’de iki şahıs tarafından, dün A 437 707 766 seri numaralarını kapsayan 100’lük sahte banknotlar ile A 625 255 062 seri numaralarını kapsayan 50 TL’lik sahte banknotların piyasaya sürüldüğü tespit edildi.



Polis açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaralarıyla başlayan 100’lük ve 50’lik TL cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri uyarısında bulunuldu.